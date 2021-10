Com um a menos em todo segundo tempo, VEC segura empate com o Vulcão, em Poços de Caldas

A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, foi marcada por grande equilíbrio.

Redação CSul/Foto: Luciano Santos

Varginha Esporte Clube e Vulcão, de Poços de Caldas ficaram no 1 x 1 nesta sexta-feira (22), no Ronaldão. A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, foi marcada por grande equilíbrio. O VEC saiu na frente com Lucka, mas sofreu o empate de Bruno de Paula. O VEC ainda teve o zagueiro Denilso expulso, na primeira etapa.

Com o empate, o Poços de Caldas FC iguala os sete pontos do Atlético de Três Corações, mas ultrapassa o Galo do Sul de MG no saldo de gols e agora ocupa a 3ª posição no Grupo A. Já o VEC permanece na liderança da chave, mas agora com 11 pontos.

O Poços de Caldas FC volta a campo no sábado (30), às 15h, contra o Santarritense, em Santa Rita do Sapucaí, pela 8ª rodada da segundona do estadual.

Já o VEC folga no próximo final de semana e volta a jogar pela 9ª rodada. O time de Varginha enfrenta o Atlético de Três Corações, em São Sebastião da Bela Vista, no dia 7 de novembro, às 11h, no Estádio José Barbosa Nadalini.

*Com informações: G1 Sul de Minas