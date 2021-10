Equipe de judô da Semel conquista 10 medalhas no Torneio Mineiro por faixas Dangai

O evento teve a participação de 204 atletas de 10 clubes e academias de Minas Gerais. Varginha foi representada por 10 atletas e um árbitro.

A equipe de judô da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha (SEMEL) participou do Torneio Mineiro por faixas Dangai, no último dia 23, na Associação Esportiva e Recreativa USIPA, em Ipatinga, no Vale do Aço.

O evento teve a participação de 204 atletas de 10 clubes e academias de Minas Gerais. Varginha foi representada por 10 atletas e um árbitro. Os judocas disputaram da faixa branca até a marrom nas categorias sub-13, 15, 18, 21 e Sênior. A equipe da Semel, comandada pelo técnico Lucas Corrêa Reis, conquistou 10 medalhas (oito de ouro, uma de prata e uma de bronze) sagrando-se a 3ª colocada geral na divisão faixas roxa/marrom.

Este foi o primeiro torneio presencial envolvendo as categorias de base. Todos os atletas passaram pelo teste de Covid-19 e seguiram os protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária. Após 19 meses sem competições oficiais presenciais, o evento serviu de referência para as futuras competições e motivação dos atletas.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha