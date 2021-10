Boa Esporte anuncia renovação de Gabardo Júnior

Segundo o clube, a extensão de contrato passa pela confiança no trabalho do técnico.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação

O Boa Esporte anunciou, na noite da última quinta-feira (21), a renovação do treinador Gabardo Júnior. Segundo o clube, a extensão de contrato passa pela confiança no trabalho do técnico.

“Acreditamos no trabalho do Gabardo, no modelo de jogo que ele busca utilizar. É um período de reformulação do clube, que precisa voltar a viver os momentos de glórias” – disse o presidente Rone Moraes.

Gabardo assumiu o Boa na reta final do Campeonato Mineiro, mas não conseguiu livrar a Coruja do rebaixamento.

Além de comandar o Boa, o treinador tem passagens por São Caetano e Operário CEOV-MT, além de ter trabalhado como auxiliar técnico no Grêmio.