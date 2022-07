Campeonato de Futebol Veteranos deverá ter início em setembro, em Varginha

Serão realizadas 40 partidas até dezembro.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha divulgou nesta sexta-feira (22), que definiu os detalhes do Campeonato de Futebol Veteranos 2022, que deverá ser realizado após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19.

Doze equipes participarão da competição, movimentando mais de 400 atletas veteranos dos bairros do município. A previsão de início é no dia 2 de setembro com término em 2 de dezembro.

Serão 40 partidas sediadas nos campos da SEMEL e Sete de Setembro, no período noturno.

As equipes confirmadas são, Barcelona, Boleiros, Elite, Esparta, Fátima, Fim de Carreira, Juventus, Santa Cruz, Sintramomeg, Vargeana, Varginha Master e Veteranos do Fátima.

Congresso Técnico para definição do regulamento e forma de disputa acontecerá no dia 25/07, às 20h no Hotel Fênix, na Av. Princesa do Sul, 3333.

Outras informações podem ser obtidas com Maurinho da Liga pelo número (35) 9 9897-2018.