Oficina destaca potencial turístico e cultural de Varginha

Atividade foi realizada no Centro de Educação Ambiental Paiquerê no Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realizou na manhã da última quarta-feira (20/07) a oficina “Diálogos: a integração entre turismo e patrimônio cultural em Varginha”. A iniciativa foi da Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural e envolveu 22 pessoas, dentre elas os membros do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural (Codepac), do Conselho Municipal de Turismo de Varginha (Comtur) e os servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio e da Fundação Cultural.

A atividade, que foi realizada no Centro de Educação Ambiental Paiquerê no Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota, foi mediada pelo diretor técnico da AME Cultura, Platinny Paiva, e contou com a participação do Turismólogo Rafael Hunh, Gestor do Circuito Turístico Caminhos Gerais e coordenador da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul.

Durante as boas-vindas aos participantes, tanto o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, como o secretário de Turismo, Barry Charles, ressaltaram a importância da oficina e dos trabalhos em conjunto das duas pastas da gestão municipal para o desenvolvimento de Varginha. O vereador Rodrigo Naves também enfocou em sua fala a integração das duas áreas e parabenizou pela oficina.

Dentre os eixos em destaque, estiveram o acervo cultural varginhense: integração e promoção; diálogos do café, com um programa permanente no âmbito da gestão pública e construção de parcerias com a iniciativa privada; roteiros de visitação em fazendas inventariadas; diálogos de outro mundo: o ET de Varginha, para promover estudos técnicos para proteção imaterial municipal, estadual e federal desse fato histórico.

Fundação Cultural de Varginha

Fonte: Fundação Cultural de Varginha