Vérdi Melo visita prédio que sediará o Hemominas

Conforme o chefe do executivo, obras no local estão próximas do fim.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta sexta-feira (22), o Prefeito Vérdi Melo acompanhado do secretário de saúde Armando Fortunato e Dr. Eduardo, visitaram o prédio alugado pela administração municipal que será o local onde o Hemominas Varginha estará funcionando.

O prédio fica localizado no Bairro Vila Verde. Conforme o secretário de saúde, a unidade que é referência em coleta externa deverá trazer tranquilidade aos profissionais de saúde e médicos. “Agora teremos reserva de sangue, principalmente para aqueles casos de emergência”.

O secretário de saúde destacou ainda que, a unidade é importante não só para Varginha mas também para a região.

Segundo o Dr. Eduardo, as obras estão próximas do fim. “As obras estão em fase final e logo estaremos entregando mais uma importante obra para Varginha”.

“Esse é o nosso compromisso! Esperamos inaugurar o centro na primeira quinzena de setembro e também reafirmamos que na parte de cima do prédio, instalaremos os conselhos municipais”, ressaltou Vérdi Melo.