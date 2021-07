Associação Aliança Futebol Clube realiza torneio em comemoração ao seu aniversário

Ao todo, quatro equipes e 62 atletas participaram da competição; na decisão, Barcelona bateu o Real Madrid nos pênaltis.

Redação CSul/Foto: Divulgação Aliança FC

A Associação dos Amigos Aliança Futebol Clube – equipe de futebol amador de Varginha – realizou, neste domingo (11), a final do torneio em comemoração ao sexto aniversário do clube. O campeonato, que durou um mês, teve sua decisão neste final de semana.

Ao todo, quatro equipes e 62 atletas participaram da competição. Com times de nomes famosos, tais como, Barcelona, Real Madrid, Liverpool e Bayern, o torneio não poderia ter um final menos emocionante.





Pela disputa do terceiro lugar, o Liverpool venceu o Bayern por 2 a 0. Os gols foram anotados por Gabriel e Herivelton. Já na grande decisão, melhor para o Barcelona, que nos pênaltis bateu o rival Real Madrid por 4 a 2. Os destaques das partidas foram os atletas João Carlos, do Barcelona e Carioca, do Liverpool.





Em nota, por meio de sua diretoria, o Aliança FC agradeceu os atletas pela participação na competição, além dos vereadores Carlinho da Padaria, Joãozinho Enfermeiro e o deputado estadual Professor Cleiton, que ajudaram na realização do evento.