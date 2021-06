Boa Esporte e Caldense vencem na estreia da Série D

Coruja goleou o Águia Negra-MS por 4 a 0; Veterana buscou a virada nos minutos finais, no Espírito Santo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação/Boa Esporte

Os times do Sul de Minas começaram bem a caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado (5), o Boa Esporte, jogando em casa, goleou o Águia Negra-MS por 4 a 0. Os gols foram marcados por Fabinho; Vágner; Marcelinho e Willian Mococa. Pelo mesmo grupo, a Caldense bateu o Rio Branco-VN por 2 a 1, fora de casa.

Em Varginha, com um time todo remodelado, a Coruja aproveitou o cansaço físico do rival, principalmente na segunda etapa, para aplicar a goleada. Já a Veterana, que perdia até os 10 minutos finais do jogo, buscou a virada. O primeiro gol foi marcado por Mariotto, de pênalti e o segundo foi anotado por João Pedro.

Na próxima rodada, o Boa viaja até o Espírito Santo, onde encara o Rio Branco-VN. O confronto está marcado para domingo (13), às 15h. Também no domingo, a Caldense recebe a Ferroviária, o jogo acontece às 16h, no Ronaldão.