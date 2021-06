Covid-19: trabalhadores da educação e pessoas de 25 anos ou mais com comorbidades começam a ser imunizados em Varginha

Além de profissionais e servidores da educação, nesta fase da imunização, serão vacinadas pessoas de 25 ou mais com diabetes; deficiência permanente com e sem o BPC; comorbidades cardiovasculares; pneumopatias crônicas graves; doença neurológica crônica; doença renal crônica; anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática e imunocomprometidos.

Redação CSul/Foto: Arquivo Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha divulgou, neste domingo (6), a próxima fase de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Conforme o comunicado, trabalhadores da área da educação já podem ser vacinados. De acordo com a prefeitura, para vacinar é preciso levar comprovante do contra cheque, carteira profissional, identidade e cartão do SUS ou CPF. Vale ressaltar que, para esse público, não haverá cadastramento por link. Segundo a administração municipal, será usado censo escolar atualizado, bem como, as listagens feitas pelas diretorias de escolas públicas ou privadas.

Além dos colaboradores da educação, também serão vacinadas pessoas de 25 ou mais com diabetes; deficiência permanente com e sem o BPC; comorbidades cardiovasculares; pneumopatias crônicas graves; doença neurológica crônica; doença renal crônica; anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática e imunocomprometidos.

Além do documento que comprove a comorbidade e a realização do pré-cadastro, também é necessário apresentar o cartão de vacinas; cartão do SUS; identidade e comprovante de endereço.

Locais de vacinação e horário

Os locais e horários de imunização seguirão os mesmos nos quais foram vacinados outros grupos. Sendo assim, de forma presencial – UBSs do bairros Sion, Mont Serrat, Imaculada e Jardim Colonial e no formato drive-thru – em frente a sede do Inprev, no alto da Vila Paiva – das 15h às 20h.