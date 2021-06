Cássia flexibiliza atividades e retoma funcionamento de serviços essenciais após duas semanas de medidas rígidas

Município estava atendendo em delivery, visando conter avanço do novo coronavírus.

Redação CSul/Foto destaque: Wikipedia

Foi publicado nesta segunda-feira (7), um novo decreto que flexibiliza as restrições previamente aplicadas no município de Cássia. As medidas, que já estão em vigo,r autorizam a retomada de atividades comerciais e prestadora de serviços, como supermercados, cabeleireiros, serviços de saúde e outros, todos seguindo protocolos de prevenção.

Com a publicação, bancos, lotéricas, feiras, ambulantes e os Correios retomaram as atividades. Ainda no município, o transporte coletivo de passageiros intermunicipal e municipal, funciona com metade da capacidade.

Permanecem proibidos a realização de shows em bares e outros, parques infantis, comércio ambulante vindo de outras cidades, eventos, confraternizações, academias e esportes coletivos.

*Com informações G1 Sul de Minas