Fundação Cultural exibe novas apresentações contempladas pela Lei Aldir Blanc neste fim de semana

Redação CSul / Foto destaque: Fundação Cultural de Varginha

Hoje, sábado e domingo (22, 23 e 24), a Fundação Cultural de Varginha exibe 42 novas apresentações de artistas varginhenses que foram contemplados com recursos da Lei Aldir Blanc. Os vídeos poderão ser assistidos pelo canal Varginha Cultural no Facebook (fb.com/varginhacultural) e no YouTube (youtube.com/varginhacultural) conforme programação abaixo.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, destaca que a Lei Federal de Emergência Cultural 14.017/2020, mais conhecida como Lei Aldir Blanc, beneficiou 166 profissionais em 2021 que agora estão mostrando os seus talentos pela internet.

“Já exibimos 25 apresentações no último dia 07 de outubro e agora são mais 42, nos mais diversos estilos. Elas demonstram a força e a diversidade da arte e da cultura varginhense, que foi bastante impactada pela pandemia da Covid-19”, destaca Marquinho Benfica.

As demais gravações serão exibidas durante todo o mês de outubro, assim que forem entregues pelos contemplados. O prazo final para que os profissionais da cultura façam a entrega à Fundação Cultural vai até 29 de outubro.

Confira o horário de exibição das propostas e os profissionais da arte e da cultura varginhense responsáveis por elas:

Sexta-feira (22/10)

18h: O mercado internacional da moda e suas dinâmicas | Yasmin Penélope Silva Costa

18h30: Música eletrônica como forma de expressão | Gabriel Domiciano Almeida Silvério

19h: Bateria Nota 10 | Henrique Carlos Cândido Júnior

19h30: George Luiz Solo | George Luiz Gomes

20h: Conhecendo o washboard | Rogério Gomes Macedo

20h30: João Bosco na Tela | Lucas Figueiredo de Abreu

21h: Live com Gabbi Almeida | Gabriella de Almeida Domingos Carvalho

21h30: O melhor do Rap Nacional | Wesley Augusto Pereira Alcântara

Sábado (23/10)

14h: Canções Patrimoniais | Rúbia Aparecida Ribeiro Andrade

14h30: Raphael Wagner Live Show | Raphael Wagner Pereira

15h30: Canções para vida | Maurélio da Cruz Baroni

16h: Música para a 3ª idade | Marcelo Tiso de Mesquita

16h30: Saxofone de Paris a Minas | Luther Otaviano Silva

17h: A música, o tempo e eu | Luciano Vitor Magiapelo

17h30: Vem pro palco | Luciana Regina de Oliveira

18h: Projeto Tributo ao Samba Raiz | Leonardo de Souza Silva

18h30: Projeto Referências Zanateli | João Pedro Zanateli Cotta

19h: Aos meus amores | Jaqueline Nicolau D’Avila

19h30: Vento dos Areais | Jânio Ferreira da Silva

20h: Bateria Nota 10 | Gustavo Davis Luiz

20h30: Apréza Especial Reggae | Rômulo Ramos

21h: Apréza Especial Rock anos 2000 | Gabriel Cordis

21h30: Apréza Especial Rock anos 90 | Fernando Signoretti

22h: Apréza Especial Rock Anos 80 | Maxwell Bibiano de Oliveira

Domingo (24/10)

13h: Acrobacias Online | Daniela Borges Tavares

13h30: Maraquetê: Músicas autorais e convenções da percussão no maracatu de baque virado | Simão Domingos

14h: Jazz Dance | Flávia Pereira Claudino

14h30: Música em movimentação | Cláudio dos Reis Reinaldo

15h: Senso Folha Acústico | Augusto César Pereira de Lima

15h30: Talentos da Terra | Ana Lúcia da Silva

16h: Bateria Nota 10 | Alexandre Henrique de Oliveira Paulista

16h30: Referências | Endrigo Viana Teixeira

17h: Bateria nota 10 | Airton Acácio Rodrigues

17h30: Como fazer seu próprio livro | Kelvin Matheus da Silva Rosa

18h: Oficina Maraquetê | Joana Junqueira Carneiro

18h30: O melhor da Bossa Nova | Atovani Quintiliano de Souza

19h: Trio de Choro – Famiage | Bruno Carlo Batiston Bertola

19h30: Hband só autorais | Bruno Gustavo Lopes Ferreira

20h: Natã Nogueira e Amigos | Natã de Melo Nogueira

20h30: O estilo pop/rock gospel no Brasil | Leandro Paschoal de Campos

21h: Universo do samba e choro com um 7 cordas | Omil Alves de Oliveira Júnior

21h30: Projeto um violão e um pagode | Thulyo Ricardo Rosa