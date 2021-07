Boa Esporte abre dois de vantagem, mas cede empate ao Uberlândia

Time de Varginha fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas, novamente, voltou a sofrer gols nos acréscimos da partida; Coruja e Verdão seguem no G-4.

Redação CSul/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Assim como foi na partida contra a Caldense, o Boa Esporte voltou a sofrer gol nos acréscimos e, em decorrência disso, deixou pontos preciosos pelo caminho. O algoz da vez foi o Uberlândia. Se no jogo contra a Caldense, a Coruja foi valente ao fazer 1 a 0, com um jogador a menos e se segurar até o minuto final, não se pode dizer o mesmo da partida deste sábado (3), também no Melão, em Varginha. Isso porque, o Boa chegou a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas não foi capaz de evitar o empate do Verdão. Fato é que, em dois jogos, o Boa já perdeu quatro pontos – pontuação essa que o colocaria na primeira posição – ao lado da Ferroviária, com 12 pontos.

No jogo deste sábado, Aruá e Lucas Coelho abriram o placar para o time de Varginha, porém, o que ninguém esperava, era a reação dos visitantes no segundo tempo. O Verdão voltou querendo jogo e, com a equipe mais avançada, o time do Triângulo Mineiro buscou o empate. Primeiro com Matheus Mendes e depois com Ingro.

Com o empate, o Boa Esporte permanece na segunda posição com oito pontos. Mesma pontuação do Uberlândia, que vem na terceira colocação.

O Boa Esporte volta a campo no próximo domingo (11), às 15h. O time de Varginha vai até o Espírito Santo enfrentar o Rio Branco-ES, pela 6ª rodada do Grupo 6. O Uberlândia joga no mesmo dia, mas às 16h. O Verdão recebe o Rio Branco-VN no Parque do Sabiá.