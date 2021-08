Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Coronavírus: vagas de emprego surgem durante a pandemia

Mesmo com a crise, novas vagas de emprego estão surgindo no país. Saiba onde estão as vagas de emprego.

Mesmo com a grave crise que o Brasil e o mundo enfrentam, vagas de emprego surgem durante a pandemia.

Como a economia e o país não podem ficar parados para sempre, vagas de emprego estão surgindo para atender a demanda crescente

Vagas de emprego por setores

No trimestre encerrado em abril de 2021, o Brasil atingiu a marca de 14,8 milhões de pessoas desempregadas.

O número alarmante representa 14,7% da força de trabalho no país.

Por incrível que pareça, e mesmo com toda a preocupação com a crise do Coronavírus, vagas de emprego surgem durante a pandemia.

Em 2020, setores como saúde, comércio e logística lideraram a lista de vagas disponíveis, de acordo com pesquisa encomendada pela Glassdoor.

Atualmente, a lista de novas vagas de emprego no Brasil traz os segmentos:

Arquitetura e design;

Atividade industrial;

Telemarketing;

Comércio exterior.

Das que estavam disponíveis em 2020, apenas saúde segue na lista, aparecendo em quinto lugar, segundo levantamento da empresa de recrutamento online Catho.

Se em 2020 esses setores sofreram um impacto imediato e profundo, agora estão se recuperando da grave crise que enfrentaram.

As vagas em cada setor são para as seguintes funções:

Arquitetura e design: pedreiro; design de interiores e técnico em edificações;

Comércio exterior: analista de comércio exterior, gerente de comércio exterior e assistente de comércio exterior;

Atividade industrial: mecânico industrial; operador de máquina; auxiliar de produção; eletricista industrial; gerente de produção e técnico em automação industrial;

Telemarketing: operador de telemarketing e assistente de televendas;

Saúde: médico clínico geral; fisioterapeuta e técnico em enfermagem.

Funções de logística chama a atenção

Das vinte áreas citadas na pesquisa da Glassdoor em 2020, cinco são da área de logística.

Chama a atenção o fato de que a contratação de capital humano para esse setor no Brasil ainda tem demanda.

Isso ocorre mesmo com a crescente introdução de soluções tecnológicas para essas funções.

Desde a automação de diversos expedientes, até à integração de processos logísticos, a tecnologia está cada vez mais presente.

A tecnologia alterou a rotina das empresas que dependem da logística para obter sucesso, especialmente nas vendas e distribuição de produtos.

A adoção de novas tecnologias ocorre, principalmente, na automação de serviços antes executados por humanos.

E o futuro pode ser transformado em diversas outras áreas do setor logístico, com o uso de Inteligência Artificial, análise de segurança e blockchain, por exemplo.

Não apenas esse segmento, mas muitas outras áreas da indústria e do comércio já sentem as transformações causadas pela tecnologia..

Postos de trabalho vão desaparecer

Ainda que aos poucos, as vagas de emprego estão retornando, mesmo diante da crise financeira e econômica.

Apesar disso, o Fórum Econômico Mundial afirma que até o ano de 2022, cerca de 75 milhões de postos de trabalho vão desaparecer.

Os dados são do relatório da entidade, denominado Futuro do Trabalho, de 2018.

Essa informação pode assustar muita gente, que talvez tenha entrado nessa contagem por conta da pandemia mundial de Coronavírus.

Contudo, o mesmo relatório afirma também que outras 133 milhões de vagas de emprego vão surgir.

Essas vagas de emprego vão surgir não somente para suprir as que desapareceram, mas para garantir a continuidade da transformação da nossa sociedade.

Não sabemos como o mundo vai ser exatamente daqui a alguns anos, tampouco como ficará o mercado de trabalho.

O que temos a certeza, apenas, é que muita coisa está mudando, e a aceleração dessas mudanças pode trazer desconforto.

Ainda assim, precisamos entender que essas mudanças podem servir como mola propulsora que nos move para frente.

O propósito maior dessas profundas transformações é nos tirar do lugar de repouso e segurança para, enfim, nos encorajar a criar o novo.

E a criação desse “novo normal” já começa agora, com o surgimento de novas vagas de emprego que estão surgindo.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).