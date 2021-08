Escritório de contabilidade de Varginha organiza campanha para arrecadação de ração a abrigos de animais

Campanha “Ração Solidária, criada por colaboradores e diretores da Contabilitá.sig, visa arrecadar ração para abrigos de cães e gatos do município.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Contabilità.sig

A Contabilità.sig, escritório voltado ao ramo de contabilidade em Varginha, está organizando a campanha “Ração Solidária”, que visa arrecadar ração para abrigos de cães e gatos do município.

Ainda de acordo com a Contabilità, há dois meios para contribuir: o primeiro é através do site “Vakinha Virtual” – pelo endereço que está na arte abaixo – a outra forma é doando rações no próprio escritório, localizado na Alameda Olívio Bregalda, 95, Santa Luiza.

Divulgação Contabilità.sig

As doações serão destinadas na última semana de setembro.