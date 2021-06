Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – As instituições financeiras mais confiáveis do público

Quem determina se uma marca tem credibilidade, é confiável e digna de ter clientes é o próprio público. O ente abstrato chamado mercado é, acima de tudo, formado por pessoas, que resolvem ou não entregar seu dinheiro e sua confiança a uma empresa.

Prêmios, medalhas e posições em rankings só são possíveis mediante pesquisa de opinião pública, que apontam quais as marcas e empresas merecem a confiança e a credibilidade dos clientes.

A confiança em bancos e instituições financeiras

Nenhum setor da economia passa incólume no crivo do público. Tampouco o ramo dos bancos e instituições financeiras que, pela natureza do próprio serviço prestado, necessitam gozar de enorme prestígio para conquistar o público.

A revista Forbes, uma das maiores autoridades mundiais quando o assunto são finanças e dinheiro, fez uma pesquisa sobre as instituições financeiras e bancárias que têm a maior confiança do público.

A lista anual com os melhores bancos do mundo foi publicada no dia 13 de abril de 2021, e foi feita em parceria com a Statista, respeitada instituição de pesquisa.

Diferentemente do levantamento anual da Forbes, que classifica os 100 maiores bancos norte-americanos de acordo com balanços e declarações de lucros e perdas, “a Statista pesquisou mais de 43 mil clientes em todo o mundo para colher opiniões sobre seus relacionamentos bancários atuais e anteriores”.

A confiança dos brasileiros nos bancos

A pesquisa de 2021 trouxe algumas novidades em relação ao ano anterior, principalmente em relação às gigantes do setor, como Bradesco (12º), Itaú Unibanco (8º) e Santander (11º) também perderam duas posições cada.

As entradas de instituições como Sicredi, BMG, Sicoob e Banrisul também foram novidade, assim como o C-6 Bank, que aparece em 3º lugar na lista pela primeira vez. Outras jovens instituições fecham o G5: Nubank (1º), Banco Inter (2º), Pag Bank (4º) e Neon (5º),

O que não mudou pelo terceiro ano consecutivo foi a posição do Nubank, líder nacional na opinião pública e uma das cinco maiores instituições financeiras da América Latina.

O Nubank e a confiança do público

Quando dizemos que o mundo mudo – e continua mudando – e por causa de exemplos como o do Nubank, fundado em maio de 2013, e que hoje é reconhecidamente o maior banco digital independente do mundo.

Com nem uma década de existência, o banco digital tem hoje mais de 23 milhões de clientes, 36 milhões de cartões de crédito emitidos no Brasil, e com o status de empresa mais inovadora da América Latina.

A garantia de números tão impressionantes para o Nubank é justamente o seu relacionamento com o público, que notoriamente mantém uma relação de confiança com o banco quando o assunto é dinheiro.

E é justamente isso o que demonstra a pesquisa da Forbes e da Statista, que conta com a opinião do público que usa os serviços para afirmar qual a instituição financeira do Brasil que mais merece sua confiança.

Você precisa ter a confiança do público

Se você tem o case do Nubank como fonte de inspiração, você precisa entender o que faz com que o público prefira uma empresa muito mais jovem no mercado que instituições tradicionais, com vastos histórico e experiência.

Em primeiro lugar, o Nubank empregou todas as suas energias no nicho que escolheu atender, e trabalha incansavelmente para manter a confiança das pessoas que pertencem a esse nicho.

O banco digital reconheceu também que seu público fala uma língua diferente da tradicional, se porta de maneira casual e se identifica de uma forma distinta do que procuram os grandes bancos.

O maior unicórnio brasileiro – empresas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares – começou sua operação restrita ao serviço de cartão de crédito, e no tempo acertado, investiu também no programa de fidelidade, investimentos e empréstimo pessoal.

Anos se passam e o Nubank se mantém como uma das maiores fintechs do mundo, expandindo seus serviços para outros países, como México e Colômbia, sem jamais deixar de ouvir o público, especialmente seus clientes, para saber dele o que ele precisa.

Estreitar o relacionamento com seu público e tê-lo como a melhor fonte de informação para saber o que ele precisa, demonstra respeito, identificação, familiaridade e ainda por cima te permite não perder tempo para criar novos produtos e serviços personalizados.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).