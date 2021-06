Rogerinho R9 participa de Jogo das Estrelas no litoral e do evento Riso da Bola, em São Paulo

R9, acumula mais de 500 gols em sua carreira e segue sendo um dos maiores artilheiros do futebol, em atividade pelo mundo.

Rogerinho R9, segue sendo presença vip em grandes jogos e eventos com outros jogadores, ex jogadores e artistas.

O craque do Corinthians e da Seleção Brasileira de Futebol de Amputados esteve presente no último dia 29 maio, na Praia Grande para participar do Jogo das Estrelas.

Rogerinho R9 que sempre está presente nos Jogos das Estrelas do Brasil, participou após realizar os exames necessários para COVID-19, testando negativo. Além dele, outros craques como; Amaral, Aloísio Chulapa, Junior, Somália, Domingos, Vava, Jukanalha, Rogério ex Corinthians, fizeram um evento beneficiente para arrecadar alimentos.

Evento contou com a presença de várias figuras famosas no mundo da bola e no geral/Foto: Divulgação R9

No mesmo dia a noite, rogerinho R9 participou do programa Riso da Bola, com os ex-jogadores Vampeta, Amaral, Edilson Capetinha, Aloísio Chulapa, Felipe Prior, MC 10, MC Hollywood. O evento foi realizado no bairro do Tatuapé, em São Paulo.

