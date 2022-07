Jornal Correio do Sul: 77 anos sendo a voz do Sul de Minas

Impresso circula diariamente com notícias de Varginha e região.

Foto: Franciele Brígida / CSul

Hoje o Diário Correio do Sul está completando 77 anos de fundação e o sentimento que nos representa neste dia é de gratidão, luta e busca por um país mais justo, onde todos possam ter acesso às informações, pois o conhecimento ninguém nos tira e nos abre portas para diversos horizontes.

Passamos ao longo dessas quase oito décadas por muitas transformações, vivemos a implantação da telefonia móvel, a chegada da informática e internet, a popularização do automóvel, a crescente mecanização urbana e rural, entre outros.

Nos últimos anos vivemos tempos difíceis e dolorosos ao passarmos pela pandemia causada pela Covid-19, que infelizmente tirou muitas vidas e sonhos por todo o mundo.

Mas, depois de 77 anos, cá estamos e reiteramos nosso compromisso com Varginha, com os varginhenses, com todo sul de Minas, e por que não Minas Gerais? Afinal, com apenas um clique você acessa de onde quer que esteja nossas notícias.

É gostoso e prazeroso contar que ao longo dessas décadas buscamos noticiar cada acontecimento relevante que tivemos em nossa amada Varginha e que lutamos e apoiamos todos aqueles que buscaram e buscam o desenvolvimento da nossa Princesa do Sul e consequentemente uma melhor qualidade de vida para nossa população.

Acreditamos que todas estas transformações e conquista que nossa população vivencio só foi possível com o apoio de uma impressa livre, sem censura e que vive no dia a dia o anseio de sua população.

Muito obrigado a todos que fizeram e fazem parte desses 77 anos e que possamos desfrutar muitos bate papos e debates através das notícias do Diário Correio do Sul ou do portal correiodosul.com;

Até breve,

Equipe Correio do Sul