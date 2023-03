Presidente da Câmara aponta falta de funcionalidade da Casa

Secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Gomes de Lima, se reuniu com o vereador.

Foto: Reprodução/ Instagram Câmara Municipal de Varginha

A necessidade por uma nova sede é algo que a Câmara Municipal de Varginha vem sentindo há bastante tempo. Localizada em um prédio histórico, no centro da cidade, a sede do Legislativo é muito bonita, mas pouco, ou quase nada funcional.

A falta de acessibilidade é um dos pontos cruciais que tem levado a nova administração da Câmara a batalhar por um novo espaço que atenda às necessidades da população, servidores e vereadores.

“Estamos em uma área central, em um prédio histórico, mas que infelizmente não corresponde mais à necessidade do serviço prestado. A Câmara de Varginha não possui acessibilidade e por ser um prédio tombado não podemos realizar as melhorias necessárias. Para se ter ideia, um cadeirante não consegue ter o acesso adequado ao Plenário. Se falamos que aqui é a Casa do Povo, precisamos atender a todos, sem distinção. Garantir que TODOS sejam bem recebidos”, detalhou o presidente da Câmara, Apoliano do Projeto Dom.

Outra questão é a segurança para quem trabalha no local. Há muito tempo tem se preocupado com as condições das estruturas do imóvel, que mesmo sendo conservado, é um imóvel antigo e que não aceita mais adaptações. Exemplo é a rede elétrica, que não tem suportado a carga.

Enfim, são vários projetos que demandam mais investimento e uma boa estrutura para serem executados e oferecidos à população, tais como: TV Câmara, Espaço Cidadania (com a disponibilização de diversos serviços gratuitos à população) Modernidade e Inovação com a implantação de novos sistemas e outras questões.

Então com esse planejamento de se conquistar um espaço adequado, acessível e moderno, o presidente da Casa reuniu-se com o secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Gomes de Lima para buscar um terreno do Município para abrigar a nova sede. “São algumas opções interessantes que foram apresentadas e agora estamos estudando a melhor alternativa para que seja um local de bom acesso e que tenha o tamanho adequado para desenvolvermos nosso projeto”, disse o presidente.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha