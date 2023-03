Cerca de 100 carros passaram pela Blitz Educativa da Saúde, em Poços de Caldas

A Polícia Militar Rodoviária também participaram da atividade, fazendo o controle de fluxo dos veículos e abordagem dos mesmos para que os profissionais de saúde pudessem fazer as orientações.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Cerca de 100 veículos passaram na Blitz Educativa da Saúde que foi realizada na última quarta-feira (29), pelos Agentes de Combate às Endemias e os servidores da UBS Bortolan.

O objetivo da ação foi conscientizar a população sobre a dengue, zika e chikungunya, ressaltando a importância da colaboração de todos no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das chamadas arboviroses e também reforçar a importância da atualização do cartão de vacina.

A enfermeira, Eliete da Silva Bueno falou sobre a ação. “Foi uma ações exitosas graças ao empenho e ao trabalho em conjunto das equipes de ACS e ACE. Ações como essa são importantes para conscientização da população em geral sobre a participação e responsabilidade de cada indivíduo no controle das arboviroses, seja combatendo o mosquito transmissor, Aedes aegypti e também com adesão a vacinação da febre amarela, que é uma vacina segura e eficaz na prevenção da doença.”

O Supervisor Geral do Programa de Controle Vetorial, Robson Rodrigues dos Santos “Ressaltamos a importância de virar pra baixo tudo o que pode acumular água no seu quintal. Colocar areia nos pratos do vasos, limpar as calhas de chuva e mantenha sua caixa d’água sempre fechada. Com a ajuda da população temos muito a ganhar. Contamos com o apoio da equipe da Atenção Básica que orientou sobre a importância da vacinação em dia para prevenção de doenças como a febre amarela, por exemplo.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas