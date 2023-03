Poços tem saldo positivo de vagas de empregos

O município teve saldo positivo de 192 vagas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O município de Poços de Caldas teve saldo positivo de 192 vagas de emprego em fevereiro. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Foram admissões 2.441 contra 2.249 desligamentos.

Minas Gerais ficou na 2ª posição do ranking das unidades da federação com maior saldo, ficando atrás apenas de São Paulo, que gerou 65.356 postos de trabalho.

No comparativo com o mesmo período do ano passado foi registrada no estado geração de 38.251 empregos formais. E no acumulado do presente ano, a geração de empregos totaliza 25.164 postos, resultado de 413.764 admissões e 388.600 desligamentos.

Numa análise por atividade econômica, o setor que liderou a geração de empregos foi o de serviços (16.539), seguido de indústria (6 mil), agropecuária (3.363), construção (2.558) e comércio (-1.477).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas