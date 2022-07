Prefeitura de Varginha instala 23 das 26 usinas fotovoltaicas na Rede Municipal de Ensino

Expectativa é de que as obras sejam concluídas nos próximos meses.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Até o último mês a Prefeitura de Varginha instalou 23 das 26 usinas fotovoltaicas nas CEMEI’s e Escolas Municipais. A energia solar uma das mais sustentáveis do mundo, deverá atender 100% de todo o consumo da área de educação do município.

Toda a instalação de 1.550 módulos fotovoltaicos passa pelo processo de interligação ao sistema da concessionária de energia e demais etapas, como a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, solicitação de análise junto à Cemig, parecer de acesso ao sistema elétrico, execução da obra de implantação dos módulos e equipamentos, vistoria, acompanhamento técnico e substituição do sistema de medição de energia.

Após conclusão das obras previstas para os próximos dois meses, a Prefeitura passará a gerar 75 mil KWh todos os meses, correspondendo a uma economia aproximada de R$ 600 mil reais ao ano.

Segundo a Secretária de Educação, Juliana de Paula Mendonça, “é um orgulho participar de uma administração visionária que pensa no futuro e age no presente, utilizando energia limpa e sustentável por meio das usinas fotovoltaicas, promovendo um mundo melhor para as futuras gerações.

Para o Prefeito Vérdi Melo, o uso da energia solar no município de Varginha é um processo a ser destacado e pioneiro como um dos primeiros municípios do Brasil a atender 100% a geração de energia na área de educação, contribuindo efetivamente com o meio ambiente e conscientizando os 11 mil alunos da rede pública de ensino.