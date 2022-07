Prefeitura de Poços de Caldas estuda projeto de mudança de trânsito no acesso ao Cristo

Houve uma visita técnica no local de acesso ao Cristo.

A Prefeitura, em conjunto com a Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas, estuda a viabilidade de mudanças no fluxo de veículos no acesso à estátua do Cristo Redentor e rampa de paraglider. Na verdade, o projeto já foi proposto na primeira administração do prefeito Sérgio Azevedo e está mais próximo de ser executado, com apoio da ACPC.

De acordo com o coordenador da associação, Arison Siqueira, tem aumentado muito o acesso ao Cristo por praticantes de corrida, caminhada e também ciclistas. Para oferecer maior segurança a todos, é necessária a mudança no fluxo do trânsito. A proposta seria utilizar a estrada asfaltada apenas para subida e a estrada dos Pessegueiros apenas para descida. Também o acesso à rampa de paraglider seria em mão única, utilizando a estrada dos Pessegueiros para o retorno ao centro.

A proposta foi apresentada às autoridades municipais no último dia 8 de junho, em reunião com o vice-prefeito Júlio Cesar de Freitas e o vereador Wellington Guimarães, entre outros. Na ocasião, a ideia foi bem recebida e foi informado à ACPC que inclusive já havia um projeto semelhante, já em estudo de viabilidade, dentro da Prefeitura.

Na última terça, dia 5 de julho, houve uma visita técnica no local de acesso ao Cristo, com a participação do diretor do Demutran, Bruno Magalhães, do secretário de Obras, José Benedito Damião, do vereador Wellington Guimarães e de Arison Siqueira.

Durante a visita, o representante do Demutran informou que, para execução do projeto, existe a necessidade do asfaltamento de todo o acesso ao monumento do Cristo Redentor, incluindo o trecho de terra da estrada dos Pessegueiros que dá acesso ao Cristo e também do trecho entre o Cristo e a pista de paraglider, para maior segurança de todos que trafegam por ali. O secretário de Obras garantiu que o projeto está como prioridade dentro do programa de governo do prefeito Sérgio Azevedo e será executado. Assim que o asfalto estiver executado, o Demutran irá realizar a pintura da sinalização horizontal.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas