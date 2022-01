Pais e responsáveis iniciam compras escolares em Varginha

Apesar do otimismo, comerciantes do setor relatam que vendas estão concentradas principalmente em alunos da rede privada e ensino superior.

Restando poucas semanas até o retorno das aulas, teve início a busca pelos materiais escolares com os preços mais baixos. Em Varginha, pais e responsáveis já estão pesquisando os melhores valores e os comerciantes garantem que as lojas estão abastecidas e prontas para atender. Ao que tudo indica, as aulas deverão ser retomadas de forma 100% presencial no município.

Conforme a secretária de educação de Varginha, Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, as medidas adotadas no ano passado devem prevalecer ainda neste ano. Segundo ela, as aulas deverão continuar com atividades 100% presenciais e seguindo medidas de prevenção.

Apesar da retomada presencial, comerciantes do setor de papelarias dizem não estar muito animados com as vendas. Conforme os mesmos, boa parte das vendas decaiu devido aos alunos da rede municipal não estarem procurando por materiais, concentrando assim, as vendas principalmente nos alunos da rede particular e ensino superior.

“As vendas estão indo bem, apesar da procura de produtos para a rede municipal estar baixa, as vendas estão mais concentradas para os alunos da rede privada neste momento”, informou o proprietário, Donizetti Alvarenga.

Materiais escolares em Varginha

O CSul pesquisou em algumas papelarias da cidade, os principais materiais para o retorno às unidades de ensino. Um dos principais produtos, os cadernos de 10 matérias foram encontrados a R$18,90 e os cadernos de uma matéria a R$6,50. Caixas de 12 lápis de cor podem ser adquiridas a R$8,90, lápis preto R$0,50, canetas esferográficas R$0,80, hidrográficas a R$3,90 e marca texto R$2,90. Os estojos podem ser adquiridos a partir de R$8,50, dicionários e tabuadas, a R$5,90 e R$0,75.

Itens como borrachas, cola liquida, corretivos e réguas de 15cm, podem ser encontrados a R$0,80, R$2,00, R$3,00 e R$1,50.

Já mochilas para os meninos e meninas podem ser encontradas a partir de R$50. Essenciais para os alunos da educação infantil, as massinhas de modelar podem ser encontradas a R$4,90.