FUVAE agora também é CER II, Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual

Centro leva o nome de Kátia Nogueira Paiva Campos.

Redação CSul / Foto: Divulgação

A Fuvae, Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais, agora também é CER II, Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, um projeto sonhado por tantos anos pela administradora da instituição, Katia Nogueira Paiva Campos.

Antes de falar o CER II, vamos contar a trajetória de quem sonhou, buscou e idealizou este importante projeto para a Fuvae.

Kátia Nogueira Paiva Campos, iniciou sua história na FUVAE – Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais bem jovem, nasceu em 27/03/1961 e desde seus 18 anos já foi registrada como funcionária da instituição, sendo escolhida por seu avô, que observou sua dedicação, carinho e respeito pelas pessoas com deficiência.

Ela dedicou sua vida para cuidar e melhorar a vida das pessoas com deficiências, ao longo de sua passagem nessa terra. Lutou muito e fez a diferença na vida de muitas famílias, crianças e jovens, buscando sempre elevar o nome da FUVAE, através da capacitação dos profissionais, da busca de recursos financeiros, de parcerias com empresas e reconhecimento pela sociedade.

A FUVAE se transformou sob seus cuidados, proporcionou um ambiente satisfatório para aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno/usuário, para que todos tivessem oportunidade para desenvolver suas capacidades, vencer as limitações impostas pela deficiência e pelos diversos tipos barreiras que enfrentavam (arquitetônica, atitudinal e metodológica). Proporcionou a todos a qualidade de vida que desejava através de suas ações.

Sua presença foi de extrema importância para que a FUVAE se tornasse referência por toda região. Hoje a instituição tem um espaço amplo para atender as necessidades de cada usuário.

Inaugurou em 2022 a Casa Espaço Funcional, direcionada a aprimorar as ofertas, a luz da Política Pública de Assistência Social que a FUVAE vem desenvolvendo desde 2018, atendendo as Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla – jovens, adultos e idosos que concluíram seu processo de escolarização, apoiando seus familiares e cuidadores, para que tenham melhores condições de vida, oportunidade de exercitar seus potenciais, o gerenciamento de suas vidas e contribuir para a verdadeira inclusão social.

Esses usuários são atendidos no Centro-dia, um serviço socioassistencial, de referência, que necessita ainda de parceria com o poder público para auxiliar nas despesas, pois a FUVAE arca sozinha com as despesas desse atendimento. Kátia sempre buscou parcerias, agendou reuniões com gestores para conseguir um empenho financeiro a essa causa, mas mesmo sem resultado, continuou sua missão, mesmo ciente que necessitava de ampliar os atendimentos desse público.

Também em dezembro de 2022, recebeu a notícia que tanto sonhou: “A FUVAE foi credenciada a se tornar CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual”. A abrangência assistencial do serviço oferecido pelo CER II – Kátia Nogueira Paiva Campos, será macroregional, atendendo os municípios da microrregião de Varginha (São Gonçalo, Varginha, Monsenhor Paulo, Cordislândia e Elói Mendes) e os 53 municípios da regional de Pouso Alegre, conforme proposta habilitada pelo Ministério da Saúde.

Esse apoio será de extrema importância a toda demanda reprimida existente em nosso município, afinal, mais de 700 pessoas que aguardam por próteses, adaptações ortopédicas e dispositivos adaptados para auxiliar na mobilidade, terão na Fuvae este apoio.

Através do sonho realizado, mais pessoas serão atendidas em sua necessidade, com qualidade e eficiência. Kátia sempre contribuiu para o crescimento do município de varginha, seu reconhecimento será eterno pelos seus funcionários, alunos, usuários da FUVAE e familiares.

Quem teve o privilégio de conhecer e conviver com Kátia constatou sua eficiência como administradora de uma instituição de extrema importância para o cuidado e desenvolvimento da pessoa com deficiência e seus familiares, assim como para a transformação de uma sociedade mais justa e solidária.

Nossos agradecimentos a essa filha, mãe, esposa, empreendedora e Mulher Maravilhosa que foi Kátia Nogueira paiva Campos.