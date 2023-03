Semana da mulher teve programação especial na Praça Dom Pedro II

A programação aconteceu durante os dias 8, 9 e 10 de março com diversas ações para homenagear e reafirmar as conquistas das mulheres até os dias atuais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Comemorado em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher é uma data oficializada pela Organização das Nações Unidas desde a década de 1970. A data é um marco na luta das mulheres pela afirmação de sua dignidade e contra todas as formas de violência e discriminação.

Para celebrar este importante dia, a Prefeitura de Poços de Caldas, através do Balneário Mário Mourão, por meio da secretaria de Turismo, realizou três dias de atividades voltadas ao público feminino na Praça Dom Pedro II(Macacos). A programação aconteceu durante os dias 8, 9 e 10 de março com diversas ações para homenagear e reafirmar as conquistas das mulheres até os dias atuais.

Houve em parceria com a secretaria de Saúde, orientações sobre câncer de colo de útero e mama, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e mensuração da Pressão arterial, com o intuito de facilitar ainda mais o acesso, promovendo saúde, bem-estar, diálogo e atendimentos em saúde.

Já em parceria com a PUC Minas houve orientações dos professores do curso Direito, sobre Violência contra mulher, direitos e deveres, uma vez que mais um ano a violência contra as brasileiras têm sido crescente no país.

E com foco na saúde e no bem-estar das mulheres, a Secretaria de Lazer e do Esporte, também em parceria, realizou aulas de ginástica e dança onde a mulherada se divertiu. Além de dias de massagens e beleza para as mulheres se empoderarem ainda mais.

Segundo a diretora de Serviços Termais da Secretaria Municipal de Turismo, Rosilene Faria, a programação foi pensada com muito carinho e superou as expectativas. ” Atendemos muitas mulheres do município e conseguimos trabalhar a promoção de uma ampla conscientização delas, que participaram ativamente de todos os serviços que oferecemos. Seguimos reforçando a humanização do trabalho e fortalecendo a rede de apoio as mulheres de Poços de Caldas.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas