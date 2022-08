Homem morre após ser baleado no Nova Três Corações, em Três Corações

Vítima foi atingida na cabeça e tronco.

Redação CSul / Foto: CSul

Neste domingo (28), um homem faleceu vítima de disparos no bairro Nova Três Corações, em Três Corações. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria se desentendido com um indíviduo.

Ainda conforme a PM, após o ocorrido, a vítima estaria em seu automóvel quando o suspeito teria efetuado o disparo contra o carro. A vítima foi atingida com dois disparos na cabeça e dois no tronco.

Após os disparos, a vítima teria perdido o controle do automóvel e caído em um barranco. O homem foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital São Sebastião pelos militares.

De acordo com a Polícia Militar, as testemunhas teriam informado que a motivação do ocorrido teria sido um desentendimento relacionado ao tráfico de drogas. A vítima estaria sendo ameaçada e horas antes teria dado um tapa no rosto do suspeito.

A vítima faleceu minutos após dar entrada no hospital.

A perícia compareceu ao local. O veículo foi removido para um pátio credenciado. Ninguém foi preso.