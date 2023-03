Homem passa mal e bate em caminhão estacionado no Parque Mariela, em Varginha

Testemunhas informaram aos militares que o veículo estava subindo quando atingiu o automóvel.

Redação CSul / Foto: Redes Sociais

Nesta terça-feira (21), um motorista passou mal e bateu em um caminhão estacionado na Av. Murilo Paiva, no Parque Mariela. Segundo a PM, ele não seria habilitado.

Testemunhas informaram aos militares que o veículo estava subindo a via e atingiu um caminhão que estava estacionado.

O Samu ao chegar no local encontrou o condutor do veículo no chão, com ferimentos.

Ele foi socorrido para UPA de Varginha.

*Com informações G1 Sul de Minas