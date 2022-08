“Um mar de oportunidades, conhecimento e debates”, André Yuki participa do 3° Encontro Regional da Abrasel MG

Presidentes e executivos das nove regionais do estado participaram de rodadas de negócios e outros.

Foto: Divulgação/Abrasel

Nos dias 22 e 23 de agosto, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) realizou o 3º Encontro Regional da Abrasel Minas Gerais, em Uberlândia. Os presidentes e executivos das nove regionais do estado participaram de rodadas de negócios, palestras e visitas gastronômicas nas casas dos associados. Além disso, foram realizadas as qualificações dos executivos.

Presente na solenidade, o presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, ressaltou que o encontro foi de extrema importância para os novos desafios. “Um mar de oportunidades, conhecimento e debates enriquecedores para o desenvolvimento do setor de alimentação em nosso estado, contribuindo para um Brasil mais simples de empreender e melhor para se viver”, afirmou.

A executiva da Abrasel Sul de Minas, Mariana Arriel, também participou do encontro, que uniu forças e conhecimentos entre os presentes. “Trocar ações de boas práticas foi de grande valia para que pudéssemos estreitar os laços, alinhar nossos ideais e projetos futuros, além de conhecer mais afundo a Abrasel, vivendo e respirando ela. E foi dessa forma, nesse espírito de fraternidade e compromisso com o setor, que podemos aprender muito nesse encontro. Fica o nosso agradecimento ao Triângulo Mineiro, que nos proporcionou um encontro rico de conhecimento e receptividade”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Abrasel Minas Gerais, Matheus Daniel, o encontro teve como objetivo o alinhamento entre as regionais. “A grande vantagem da Abrasel é ser única! Todos os presidentes trabalham super alinhados nas suas ideias, propostas e defesa do setor. A troca de experiências também ocorreu de uma forma muito fluída, onde podemos aprender com o outro, pois nunca sabemos de tudo, precisamos sempre trocar experiências”, explicou.

O líder da Abrasel, Newton Garia palestrou sobre relações institucionais e governamentais; Luciana Praxedes do Instituto Periférico sobre patrimônio e gastronomia e o conselheiro consultivo, Ricardo Rodrigues da Maria das Traças e a diretora executiva da Abrasel Minas Gerais, Adriana Queiroga, falaram sobre a importância da gestão e capitação de novos associados.

O anfitrião do encontro, o presidente da Abrasel no Triângulo Mineiro, Fábio Bertolucci, ressaltou que o evento discutiu e abriu novos cenários com temas importantes relativos ao setor, considerando o momento ainda delicado de retomada pós-pandemia e junto com outras variáveis que impactam diretamente os bares e restaurantes. “Agora precisamos encontrar oportunidades e firmar parcerias para melhorar o setor, elevar o faturamento e gerar empregos. A cidade de Uberlândia se sente honrada e agradece a presença dos presidentes e executivos de diversas regiões do estado, deixando suas portas abertas para outros momentos ricos como esse”, enfatizou.

Segundo o conselheiro Ricardo Rodrigues, o encontro proporcionou momentos de muita integração, troca de experiências, relacionamento com parceiros e apresentações de boas práticas. “Ao atuarmos sozinhos, pouco ou quase nada conseguimos. Podemos até obter conquistas, mas elas são deliciosamente saboreadas quando ganhamos em conjunto. E digo mais! Vivemos em uma sociedade

para sermos seres sociais, portanto, juntos sempre somos e seremos bem mais fortes”, concluiu.

Os cases de sucesso de cada região foram apresentados pelo presidente Fábio Bertolucci e pelo executivo Christian, da Abrasel Triângulo Mineiro e pela presidente Francele Galil e pela executiva Raniere Moreira, da Abrasel Zona da Mata. Para Francele Galil, o encontro em Uberlândia foi muito produtivo.

“Conhecemos o trabalho de presidentes de outras regionais, debatemos, conversamos e tivemos

ideias para implantarmos nas nossas regionais. Networking fabuloso, possibilidades de novas parcerias que engrandecem muito a nossa regional e grandes vantagens para nossos associados, uma vez que o nosso foco é trazer benefícios e representatividade. Estou ansiosa para o próximo encontro, que será realizado na regional de Juiz de Fora”, afirmou.

Participaram ainda o candidato a deputado federal, Léo Burguês, Unidonto, Auster Inteligência Contábil, MaxUp Consultoria e Gestão, Brilhante Clean, Sou Vagalume, Fui Delivery, Mundi Ambiental, MBF e Ambev.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas.