Agente da GCMV participa da elaboração do Relatório de Políticas Públicas para a Mulher

O Conselho Municipal dos Direitos de Mulher de Varginha-MG – CMDM realizou, na última terça-feira (30/08), uma solenidade para assinatura e entrega do Relatório de Políticas Públicas para e pelas Mulheres. O evento aconteceu no auditório da Unifal-MG, com a participação de centenas de pessoas, representantes da sociedade civil e governamental.



A agente da Guarda Civil Municipal de Varginha, Gilma Rossiani Jardim, membro do CMDM como representante dos órgãos do segurança pública, participou da solenidade e assinou o relatório, que marca um momento muito importante de representatividade e de avanço dos direitos da mulher na cidade de Varginha.



”Muita honra e agradecimento em poder fazer parte como conselheira do Conselho Municipal dos Direitos de Mulher e como Guarda Civil Municipal. Ressalto a parceria com a Unifal e com muitas mulheres admiráveis da nossa cidade. Essa data vai ficar para a história”, disse a agente da GCMV.



O diretor administrativo da Guarda Civil Municipal de Varginha, Marcos Cleber Sales, esteve presente no evento para prestigiar o trabalho exercido pelo Conselho e pela agente Gilma, servidora efetiva da GCMV há 18 anos.

Conselho da Mulher

O Conselho da Mulher é um órgão colegiado composto por representantes da sociedade civil e governamental, que tem como objetivos debater, deliberar, normatizar e fiscalizar políticas públicas relativas aos direitos da mulher. O CMDM é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.



Entre as atribuições e competências do CMDM estão:

– Desenvolver ação integrada e articulada com o conjunto de Secretarias Municipais e demais órgãos públicos para a implementação de políticas públicas comprometidas com a superação dos preconceitos e desigualdades de gênero;



– Prestar assessoria ao Poder Executivo Municipal, emitindo pareceres, acompanhando a elaboração e a execução de programas de governo no âmbito municipal, bem como, opinar sobre as questões referentes à cidadania da mulher;



– Estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condições em que vivem as mulheres na cidade e no campo, propondo Políticas Públicas para eliminar todas as formas identificáveis de discriminação.



Todas as atribuições do CMDM e demais redações que o regulamentam, como eleição e composição dos membros estão na Lei Municipal nº 6.185, de 25 de abril de 2016, que reestruturou o órgão.

