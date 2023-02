Como a nota do Enem segue sendo relevante para entrar no ensino superior?

Maior sistema nacional de avaliação para ingressar no ensino superior segue sendo muito relevante em todo o país, e no Unis essa realidade não é diferente.

Foto: Unis.

Com tantas mudanças e tecnologias cercando o mundo da educação e transformando esse cenário diariamente, algumas tradições do ensino superior vêm se adaptando ao longo dos anos, tornando mais acessível o ingresso a um curso superior.

Os tradicionais vestibulares, por exemplo, hoje acontecem tanto em formatos presenciais quanto online, com provas virtuais e agendadas de acordo com as datas e horários de preferência dos candidatos.

Mas uma forma de entrar nas faculdades, que ainda tem um grande valor para os estudantes e as instituições, é a nota do Exame Nacional do Ensino Médio. O maior sistema nacional de avaliação para ingressar no ensino superior segue sendo muito relevante em todo o país, e no Unis essa realidade não é diferente.

No Unis, temos a nota do Enem como uma das formas de entrada mais acessíveis para o ensino superior. Aqui, qualquer candidato que apresentar a sua nota do Enem, de um exame que tenha sido realizado até 2012, garante não só a entrada na faculdade, mas também condições únicas de pagamento.

Na taxa da matrícula já garantimos para todos 50% de desconto com a apresentação da nota. E além disso, destacando aí o valor do alto desempenho dos estudantes neste importante Exame, oferecemos a oportunidade de o universitário acumular até 50% de desconto nas mensalidades do curso inteiro que ele se matriculou, de acordo com a sua nota final no Enem.

Ou seja, quanto melhor for o desempenho do aluno no Enem, maior é o desconto dele no Unis! Assim, alinhamos a garantia de oportunidades por parte da instituição, com o empenho por parte do futuro universitário.

Fonte: Unis.