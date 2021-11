Prefeitura de Varginha inicia obras de troca de iluminação em todas as escolas municipais

Segundo a administração municipal, nesta primeira etapa, com prazo médio de 90 dias, serão substituídas todas as 5.700 luminárias e suportes antigos para um conjunto moderno e de alto rendimento e economia de energia para o município.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha iniciou, nesta semana, as obras de troca de iluminação de todas as escolas municipais urbanas e rurais, conforme o projeto de eficientização de iluminação de LED e instalação de energia fotovoltaica.

Segundo a administração municipal, nesta primeira etapa, com prazo médio de 90 dias, serão substituídas todas as 5.700 luminárias e suportes antigos para um conjunto moderno e de alto rendimento e economia de energia para o município.

A luminária de aço laminado a frio, de eficiência luminosa de 130 lumens /watt e acabamento de alta resistência na cor branca, refletor de chapa de aço e difusor de policabornato , possui temperatura de cor de 4000K, vida útil de 50000 horas, que corresponde a quase 20 anos de possibilidade de uso nas escolas com garantia de cinco anos .

De acordo com o prefeito Vérdi Melo, Varginha está auxiliando no combate à crise energética do país. Segundo ele, os diversos projetos de economia de energia nas escolas ajuda, não somente em relação a crise, mas também na melhoria considerável na luminosidade das salas de aulas.

“O projeto de iluminação das escolas é imprescindível para o desempenho dos alunos e a atuação dos professores, pois esses sofrem influência direta do nível de luminosidade dos ambientes. Com salas de aulas bem iluminadas, a atenção dos alunos tendem a ser maior, pois a ausência de luz, induz o organismo à diminuição do ritmo biológico, fadiga, dores de cabeça, irritabilidade nos olhos e outros. É importante também, ressaltar, a economia de energia que teremos com as trocas de iluminação” – disse a secretaria municipal de Educação, Gleicione Dias Souza