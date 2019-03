Via Café Garden Shopping recebe 8ª edição da Feira de Noivas de Varginha

De sexta-feira (22) a domingo (24), o Via Café Garden Shopping será palco para a realização da 8ª Feira de Noivas de Varginha. Promovida pela Minas Mostra Noivas e Festas, o evento de 2019 tem como tema Cerimônia, chique e econômica. A iniciativa é de graça, aberta ao público e estará montada no mall, ao lado da Havan.

Tendo em vista que o mercado mudou e que os noivos, atualmente, buscam não somente produtos e serviços de qualidade, mas também preço e facilidades para pagar, essa edição oferecerá aos casais, ofertas e alternativas inteligentes para realizar uma cerimônia econômica, sem abrir mão do requinte. Mas, o grande destaque da feira será o 1º Encontro de Cerimonialistas, com os palestrantes Saulo Ramon Gentil, designer e decorador da Menu Decor, que abordará o tema: “Como realizar um casamento chique e econômico” e Dany Cabral, MBA em gestão de eventos da Viva La Vida Cerimonial, falará sobre “Valorização dos serviços de cerimonialista no mercado atual”.

O evento também contará com workshops e opções de aluguel de roupas, decoração, fotos, filmagens, buffet, maquiagem e tratamentos estéticos. Além dos serviços, a programação contará com o concurso de beleza A Mais Bela Noiva de Varginha. Informações: https://www.facebook.com/minasmostranoivas e instagram/revistanoivasvga.

Acesse

Facebook: Via Café Garden Shopping

Instagram: @viacafeagardenshopping

YouTube: TV Garden

Site: http://viacafegardenshopping.com.br/

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Reprodução Varginha Online