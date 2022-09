Alunos de Engenharia Mecânica de Produção participam de palestra sobre metodologias eficazes para resolução de problemas

Ricardo conduziu uma palestra com o tema: “Seis Sigma – conheça a metodologia mais eficaz para resolução de problemas”.

Foto: Grupo Unis

Na última sexta feira (2), os alunos dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção do Centro Universitário do Sul de Minas, receberam a visita do Engenheiro Ricardo Nagano, Master Black Belt e sócio-proprietário da RL&Associados, uma empresa voltada a treinamentos com foco nas áreas de Qualidade e Produtividade.

Na ocasião, Ricardo conduziu uma palestra com o tema: “Seis Sigma – conheça a metodologia mais eficaz para resolução de problemas”, promovendo uma excelente oportunidade de conhecer as técnicas de Green e Black Belt para solução de problemas, com ótimos momentos de aprendizagem e conhecimento.

“Agradecemos à parceria com a RL&Associados, esperando no futuro estreitar os laços entre o Unis e a empresa, oferecendo oportunidade de conhecimento das técnicas profissionais atualizadas aos nossos alunos”, concluiu o Prof. Eduardo Guedes, Coordenador Adjunto de Engenharias no Unis.

Fonte: Grupo Unis