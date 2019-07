Vereador Zué do Esporte cobra melhorias no CAIC I

O vereador de Varginha, Zué do Esporte apresentou uma indicação na Câmara Municipal, solicitando à Prefeitura a realização de melhorias na Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo – CAIC I, como a ampliação do estacionamento e a instalação de um portão nos fundos da unidade de ensino.

Segundo o vereador, as obras proporcionarão um melhor aproveitamento do espaço, principalmente na realização de eventos promovidos pela escola.

“Acredito que essa seja uma forma eficiente de aproveitar a área, como por exemplo, transformar o local em um campinho para a prática de esportes ou um espaço para as atividades da escola, poupando inclusive, o tempo gasto com a capina e a retirada de entulhos do local”, explicou Zué.