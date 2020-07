Vereador Buiu do Ônibus solicita asfaltamento em rua que liga bairros do Cidade Nova e Parque das Acácias

Pin Compartilhar 0 Compart.

Procurado por moradores da região do Cidade Nova e Parque das Acácias, o vereador Buiú do Ônibus, visitou um trecho que faz uma interligação entre a Alameda dos Cardeais e a Rua Professora Reina Esper e que precisa de asfaltamento.

De acordo com a indicação apresentada pelo vereador, que foi encaminhada para a Prefeitura, acompanhada de fotos que explicam a situação do local, é de extrema importância promover o asfaltamento do referido trecho que é pequeno, mas que vai promover uma melhoria de grande relevância na locomoção daquela comunidade. “É um trecho que promove a interligação de dois bairros e asfaltando vai ajudar as pessoas que passam ali diariamente e pegam poeira e barro. É uma pequena obra para o município, mas uma grande necessidade para quem precisa dela”, explicou ou vereador.

Local mencionado pelo vereador/Foto: Ascom Câmara Municipal de Varginha

A indicação foi encaminhada para a Prefeitura e agora aguarda posicionamento do Setor responsável.