Motociclista que colidiu com carro no cruzamento da Rua Tiradentes com a Rua Tenente Aviador Nogueira faleceu nesta segunda-feira

Redação CSul

O motociclista que atingiu um veículo que descia no cruzamento da Rua Tiradentes com a Rua Tenente Aviador Nogueira, no último dia 24 de junho, veio a óbito nesta segunda-feira (4), em Varginha.

A vítima de 33 anos, na ocasião seguia pela Rua Tiradentes quando colidiu com o automóvel que descia pela Rua Tenente Aviador Nogueira. A suspeita é de que tenha avançado no sinal de pare.

Até a publicação desta matéria não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.