Varginhenses têm até a próxima segunda-feira para quitar IPTU 2020

Documento pode ser pago nas agências bancárias do Itaú, Bradesco e Sicoob Credivar, além das Casas Lotéricas.

Quem ainda não quitou o Carnê de IPTU 2020 (Imposto Territorial Urbano), tem até a próxima segunda-feira (28), para efetuar o pagamento. A segunda via pode ser retirada no site da prefeitura. O ideal, nesse momento, é evitar sair de casa para retirar a 2ª via no Departamento de Arrecadação da Prefeitura, na Vila Paiva, por isso a recomendação pela internet.

Vale lembrar que, o pagamento da parcela referente ao mês de abril foi prorrogado para o dia 15 de dezembro, devido à pandemia do novo coronavírus.

Este ano foram distribuídos 68.215 carnês totalizando R$52.932.210,12. Até o momento foram arrecadados R$17.816.895,39. Um índice de inadimplência de 24% do total.

Quem não pagar

O IPTU deve ser pago até o dia 28 de dezembro. Caso contrário, o nome do proprietário será incluído em dívida ativa em 1º de janeiro de 2021, com incidência de juros, multa e correção monetária.

Onde pagar

O IPTU de Varginha deve ser pago nas agências bancárias do Itaú, Bradesco e Sicoob Credivar, além das Casas Lotéricas. Já o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não recebem na boca do caixa, apenas pela internet ou no caixa eletrônico.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha