Secretaria de Educação presta homenagem aos profissionais da rede municipal de ensino através do Prêmio Agenda 2030

Na noite de quarta-feira, 09/10, no Auditório da UNIFAL, foi realizada a cerimônia de entrega do “Prêmio Agenda 2030” aos profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino de Varginha. O prêmio refere-se a uma das ações do programa “Agenda 2030 – Formando Pequenos Pesquisadores na Educação Infantil e Ensino Fundamental” desenvolvido nas Escolas Municipais e CEMEIs desde 2018, e tem como propósito reconhecer os projetos investig ativos desenvolvidos nas unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação em Tempo Integral, por meio de práticas transformadoras ligadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Além dos profissionais inscritos no prêmio e dos representantes das unidades escolares, estiveram presentes à solenidade, o prefeito de Varginha, Antônio Silva, o vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo, o vereador Cláudio Abreu, a secretária de Educação, Rosana Aparecida Carvalho, o secretário de Meio Ambiente, Joadylson Barra Ferreira, a Diretora do Departamento Geral de Ensino da Secretaria de Educação, Elaine Cristina Biancasteli Amarante, a Coordenadora do Programa Agenda 2030/SEDUC, Eliete Maria Abraão Benfica, entre outros convidados e parceiros do programa .

O evento começou com a apresentação artística dos professores do Projeto Educação em Tempo Integral, Luther Otaviano Silva, no sax, e Daniel de Souza Moreira da Silva, no violão, que encantaram a todos com um repertório musical clássico. Para serem homenageados pela participação no prêmio, foram chamados ao palco os integrantes da comissão julgadora, que voluntariamente se debruçaram na árdua tarefa de avaliar e selecionar as melhores práticas realizadas nas instituições escolares em 2019. Também foram homenageados os parceiros que apoiaram as ações de desenvolvimento do programa.

Logo após, foi feita a revelação dos grandes vencedores do Prêmio Agenda 2030, que em sua primeira edição contou com 69 produções inscritas. No total, 12 trabalhos foram classificados, em quatro categorias.

Conheça os vencedores

– Categoria 0 a 3 anos:

1º lugar: Selma Shirley Ramos, do CEMEI Maria Amélia De Jesus, com o trabalho “Brincando e aprendendo para a construção de um mundo sustentável”

2º lugar: Cassiana Mendes Leandro, do CEMEI Ieda Carvalho Silva, com o trabalho “Transformando lixo em luxo”

3º lugar: Elisa Cristiane Lelis, do CEMEI Ieda Carvalho Silva, com o trabalho “No meio do caminho tinha uma flor”

– Categoria 4 e 5 Anos:

1º lugar: Adriana Meneguci, da Escola Municipal Professora Helena Reis – Caic II, com o trabalho “Alimentação Saudável”

2º lugar: Priscila Moutinho Vilas Bôas, da Escola Municipal Paulo Cândido de Figueiredo, com o trabalho “O Segredo Das Abelhas”

3º lugar: Katiele Moreira Dos Santos, do CEMEI Profª Santusa Maria Rabêlo De Rezende, com o trabalho “As borboletas e o Meio Ambiente”

– Categoria Ensino Fundamental:

1º lugar: Nair Gabriela Silva, da Escola Municipal Cláudio Figueiredo Nogueira, com o trabalho “O Papel Das Minhocas”

2º lugar: Janaína Santos Batista Cardoso, da Escola Municipal José Camilo Tavares, com o trabalho “Lixo: Tornando Nosso Mundo Melhor”

3º lugar: Stefani Maria De Freitas, da Escola Municipal Paulo Cândido De Figueiredo, com o trabalho “A Cultura Do Café, Ressignificando Experiências Campesinas”

– Categoria Tempo Integral:

1º lugar: Priscila Guimarães Viana Dionísio, da Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo – Caic I, com o trabalho “Toma lá, dá cá! Quem tem, doa; quem não tem, recebe”

2º lugar: Nathiele Silva Santana, da Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo – Caic I, com o trabalho “Urucum: Reunindo Saberes”

3º lugar: Stefani Maria de Freitas, do Escola Municipal Professora Maria Aparecida Abreu, com o trabalho “Igualdade de gênero: a contextualização da igualdade de gênero na escola”

“A Secretaria Municipal de Educação parabeniza a todos os participantes inscritos no Prêmio Agenda 2030 e congratula os grandes vencedores da noite. Vocês brilharam!”

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG / Fotos: Divulgação