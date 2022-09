Guarda Municipal receberá novas pistolas nesta sexta-feira

Entrega acontecerá às 9h.

Redação CSul / Foto: CSul

O Prefeito Verdi Lúcio Melo oficializará na sexta-feira (16), às 9h, entrega de pistolas, de munições e coletes balísticos, adquiridos para a Guarda Municipal de Varginha.

Para a utilização desse armamento todo o efetivo da GCMV passou por curso de capacitação obrigatório, quando receberam instruções teóricas e práticas e posterior aprovação nos testes psicológicos e capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo curtas e longas, nos termos do §1º do art. 42 da Instrução Normativa nº 201-DG/PF, de 09 de julho de 2021.

Para a liberação e expedição do porte funcional para arma de fogo foi celebrado junto a Polícia Federal um ACT – Acordo de Cooperação Técnica, em 30 de dezembro de 2019, sob o Nº 13423995/2019-DELEAQ/DREX/SR/PF/MG, através do Processo Nº 08350.019796/2019-24 DELEAQ/DREX/SR/PF/MG, publicado em 20 de janeiro de 2020, no Diário Oficial da União.

“A Guarda Civil Municipal de Varginha é referência regional para as demais Guardas Municipais, alcançando um lugar de destaque até mesmo entre as Guardas Municipais de todo o País e como tal vem crescendo de forma consistente e exponencialmente, sendo inevitável que esse grande passo fosse dado.

A Guarda Civil Municipal de Varginha, com os apoios irrestritos do Ex Prefeito Antônio Silva e atual Prefeito Verdi Lúcio Melo, passa a fazer parte do seleto rol de Guardas Municipais do País que trabalham armadas. É um marco na nossa história, que ao longo dos seus mais de 18 anos de existência, só vem provando seu real valor e se reafirmando como órgão competente naquilo que se propõe a fazer, objetivando sempre a prestar relevantes serviços a toda à comunidade varginhense”, ressaltou o Diretor Marcos Cleber.