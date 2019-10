Prefeitura inscreve município para receber modelo de escola cívico-militar

Pin Compartilhar 0 Compart.

O município de Varginha se inscreveu para aderir ao modelo cívico-militar proposto pelo governo federal. O prazo limite para adesões venceu nesta sexta-feira (11), mas o prefeito Antônio Silva enviou ofício na terça-feira (8), ao secretário de Fomento às Escolas Cívico Militares, Aroldo Riveiro Cursino, manifestando o interesse em aderir ao modelo.

Na oportunidade, o prefeito indicou duas escolas municipais que poderiam ser utilizadas para a implantação do modelo em Varginha. São elas a escola municipal Domingos Ribeiro de Rezende, no centro da cidade e a escola municipal José Augusto de Paiva, no Santana.

A gestão híbrida compartilhada com civis e militares será implementada em 2020, em 54 escolas. De acordo com o Ministério da Educação (MEC) as escolas devem manifestar interesse junto à secretaria Estadual de Educação. Serão selecionadas duas instituições de casa estado e do Distrito Federal.

O MEC vai liberar R$ 54 milhões para o programa em 2020, sendo R$ 1 milhão por escola. O dinheiro será investido no pagamento de pessoal em algumas instituições e na melhoria de infraestrutura, compra de material escolar, reformas, entre outras pequenas intervenções.

O prefeito Antônio Silva explica que tão logo tomou conhecimento da possibilidade dos município se habilitar a possuir uma escola civico militar imediatamente solicitou a secretaria de educação que adotasse todas as providências para que dentro do prazo estabelecido se habilitasse.

“Já tivemos retorno, estamos com nosso interesse formalmente registrado e estamos aguardando uma definição. Temos duas escolas em condições para esse modelo que é uma inovação Brasil que traz ganhos extraordinários para a educação municipal”, disse.

Foto: Reprodução Internet