Prefeitura divulga funcionamento especial nas repartições públicas

A Prefeitura de Varginha, que fechou os Departamentos Administrativos na última sexta-feira (4), informa que reabrirá na próxima terça-feira. Confira o que abre e o que fecha na Administração Municipal:

• Varrição de ruas – segundo o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Obras (Sosub), a varrição será normal neste sábado; terá esquema especial no domingo e na segunda-feira, devido às atividades festivas no centro;

• Coleta de lixo – a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) informa que os caminhões vão coletar no feriado municipal (segunda-feira) em horário reduzido: das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h;

• Área Azul – terá funcionamento normal neste sábado, das 8h às 12h e retornará normalmente na terça-feira, a partir das 8h;

• Policlínicas – segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as policlínicas reabrem na terça-feira;

• Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor (Traumas) – mantêm o atendimento ininterrupto;

• Escolas Municipais – os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) e escolas da rede municipal de ensino voltarão com o calendário letivo normal na terça-feira. A Secretaria Municipal de Educação (Seduc) lembra que a “Semana do Saco Cheio” será entre os dias 14 e 18 deste mês, conforme divulgado no início do ano;

• Seresta na Praça – não terá neste domingo;

• Zoológico – permanece fechado devido à manutenção preventiva de árvores que está sendo realizada desde o dia 07;

• Parques municipais Novo Horizonte e Centenário – abrem normalmente sábado, domingo e segunda-feira, das 7h às 17h;

• Casa do Artesão (Shopping) – Exposição da AAPV até dia 14.

Foto: Divulgação