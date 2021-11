Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável se reúne com a prefeitura de Varginha

Em pauta, foram debatidos temas pertinentes às comunidades rurais, tais como, segurança; melhoria na coleta de lixo e apoio à Associação Flor do Café, voltadas para as mulheres que buscam capacitação, empreendedorismo, crescimento e reconhecimento.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) de Varginha, se reuniu, na noite desta quarta-feira (10), com representantes da prefeitura de Varginha, por meio da Municipal de Agricultura e Pecuária (SEAGRI). Em pauta, foram debatidos temas pertinentes às comunidades rurais, tais como, segurança; melhoria na coleta de lixo e apoio à Associação Flor do Café, voltadas para as mulheres que buscam capacitação, empreendedorismo, crescimento e reconhecimento.

A reunião, conforme a assessoria da prefeitura, contou com a presença do representante da Secretaria de Meio Ambiente, Newton Geraldo Pereira Neto, responsável pelo serviço de coleta de lixo; do sargento da Polícia Militar, Eli Torres; da cabo Janaina Barbosa Silva; membros da Patrulha Rural; dos conselheiros Marli A. Braga, Adalise e Luiz Geraldo; dos extensionistas da EMATER-MG Darci Ossani e Nancy Ossani, Guido Reghin Filho (presidente), Paulo D. Silva (secretário executivo) e da coordenadora da Associação de Mulheres Flor do Café, Valsineli Ribeiro Petruci.