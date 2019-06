Prefeito Antônio Silva empossa novo Conselho Deliberativo da Fundação Cultural

Na tarde desta sexta-feira (14), o prefeito Antônio Silva empossou os novos membros do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Varginha. Os conselheiros terão mandato de dois anos e o desempenho das atribuições ou funções é considerado serviço público relevante, razão pela qual não poderão receber remuneração, gratificações e rendimentos de qualquer espécie.

O prefeito Antônio Silva iniciou a solenidade com um agradecimento pela disposição dos membros em participar do Conselho a fim de colaborar com a fiscalização e desenvolvimento da área cultural de Varginha. Em seguida, passou a leitura da ata de posse, que foi assinada por todos.

A presidência será conduzida por Vânia Flores Paiva e a vice-presidência foi designada à Rosana Aparecida Carvalho. Compõe ainda o Conselho, Helen Garcia de Almeida, Klinger Sebastião Geovanini Carvalho e Lauro Cézar Santiago Sarto.

Para a presidente Vânia Flores, o papel da Fundação Cultural é essencial no desenvolvimento de ações que promovam a arte e a cultura na cidade. “A necessidade de um Conselho Deliberativo que possa apoiar essas ações e ao mesmo tempo deliberá-las e fiscalizá-las é primordial para que o poder público possa atuar com tranquilidade e com transparência para a população varginhense”.

De acordo com o Decreto 3.549/2004, o Conselho Deliberativo é órgão superior de deliberação e orientação da Fundação Cultural de Varginha. Ele é composto por cinco membros: dois membros representantes do poder Legislativo Municipal; dois membros representantes do poder Executivo Municipal e um membro representante da Comunidade Artística e Cultural do Município indicado em lista tríplice, que é definido pelo prefeito.

Após a cerimônia, o prefeito foi presenteado pelo diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, com um quadro em óleo sobre tela da artista plástica Lusdivina Doné.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha/MG