Secretário de Saúde de Varginha visita a CDU do Unis

Foto: Unis

O Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Felipe Flausino, o Chanceler do Grupo Unis, Prof. Stefano Barra Gazzola, e o Coordenador do curso de Medicina do Unis, Dr. Gustavo Eugênio Martins Marinho, receberam na Cidade Universitária uma visita do Secretário de Saúde do município, Dr. Adrian Nogueira Bueno.

Na ocasião, o Secretário pôde visitar e conhecer de perto todas as instalações inovadoras e estruturas amplas da Cidade Universitária, onde em breve o Unis pretende instalar o curso de Medicina, para atender a comunidade de Varginha e entregar profissionais de excelência para toda a região. “Foi uma oportunidade essencial de mostrar ao Secretário de Saúde do nosso município como o Unis está se preparando e trabalhando para garantir o máximo de qualidade para a instalação do nosso tão esperado curso de Medicina. Com certeza esse foi mais um importante passo para a concretização desse sonho para nós e nossa comunidade”, comentou o Prof. Felipe Flausino.

Além de conhecer os espaços do Unis, o Dr. Adrian aproveitou a oportunidade para dar apoio in loco à ação de vacinação contra a meningite C, que acontece na Cidade Universitária nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro. Em uma parceria entre os cursos de saúde da instituição e a Secretaria de Saúde de Varginha, o Unis estabeleceu a Cidade Universitária como ponto de vacinação na campanha contra a Meningite, garantindo acesso pleno às vacinas para todos os alunos, colaboradores e professores do Unis, em um importante movimento pelo bem-estar da nossa comunidade acadêmica.

A atuação do Unis pela comunidade de Varginha e região através da saúde já é uma marca de muitos anos da instituição. Desenvolver e evoluir as nossas práticas sociais na área da saúde é uma cultura que faz parte da identidade dos nossos diversos cursos de saúde como Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Medicina Veterinária, Psicologia, Biomedicina, Estética, através dos quais atuamos diretamente nas comunidades com serviços e atendimentos essenciais para nossa população, além de formamos milhares de profissionais de excelência ao longo dos nossos mais de 20 anos de atuação, que hoje trabalham em prol da nossa gente, garantindo acesso a serviços únicos de saúde para toda a nossa região.

“Com este movimento de vacinação nos aproximamos cada vez mais do valor de prestabilidade da nossa instituição para com a nossa gente, em uma intenção de contribuir cada vez mais com a comunidade da qual fazemos parte, construindo juntos um ambiente de maior cuidado para toda a nossa região, através de anos de experiência do Unis atuando como um agente pioneiro de apoio e transformação na nossa comunidade, fortalecidos pela excelência acadêmica e profissional dos nossos diversos cursos de saúde”, destacou o Prof. Stefano Gazzola.

Por fim, a visita do Dr. Adrian permitiu também a discussão de parcerias futuras entre o Unis e a Secretaria de Saúde de Varginha, buscando tanto viabilizar a instalação do curso de Medicina na instituição, que vai beneficiar não só a comunidade acadêmica mas o desenvolvimento regional como um todo, quanto pensar em possibilidades para fortalecer a atuação do Unis junto à saúde do município e da região. “Essa aproximação do Unis com a Secretaria de Saúde é de grande alegria para nós que estamos trabalhando fortemente para instalar o curso de Medicina em nossa cidade, mas também deve ser de grande expectativa para a nossa região, que pode acreditar na evolução dos serviços de saúde oferecidos para a nossa gente, através de parcerias como essa”, concluiu o Dr. Gustavo Eugênio.

Fonte: Unis