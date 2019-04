PM prende autor com mandado de prisão, na UAI, no Shopping

Nesta sexta-feira (5), a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h na sede do UAI, com sede na Rua Humberto Pizzo, no Via Café Garden Shopping, onde a solicitante de 37 anos informou que indivíduo de 22 anos estava solicitando documentos novos, porém ao consultar o sistema, constou um mandado de prisão em aberto.

O autor tem vários inquéritos por tráfico de drogas, furto, roubo, lesão corporal entre outros crimes. Ele foi informado de seus direitos, sendo conduzido para a delegacia de plantão para as demais providências.

Fonte: PM