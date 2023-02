Unidade do Unis no Via Café Garden Shopping recebe imersão gratuita em Farmácia Magistral Veterinária no sábado

Imersão tem o objetivo de mostrar as formas de desenvolvimento e elaboração de formulações de produtos veterinários.

Foto: Unis.

No próximo sábado (04/02) a Unidade Avançada da Pós-Graduação do Unis, no Via Café Garden Shopping, vai receber uma Imersão em Farmácia Magistral Veterinária, a partir das 08h, conduzida pelos palestrantes Lisandro Corazza e Patrícia Rabelo Corazza.

Destinada a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária e farmacêuticos, a imersão acontece de forma gratuita, assim como garante gratuidade no estacionamento do Shopping.

A imersão tem o objetivo de mostrar as formas de desenvolvimento e elaboração de formulações de produtos veterinários, respeitando a característica dos ativos, atendendo às necessidades terapêuticas, além de divulgar as formulações e inovações em termos de manipulação disponíveis para atendimento de necessidades específicas do animal.

Durante o dia serão abordados conteúdos como a manipulação de produtos veterinários; formas farmacêuticas; Prescrição Magistral Veterinária; vantagens e importância da manipulação veterinária; segurança na farmácia; ativos e tendências de manipulação, e muito mais.

Segundo Allan Carvalho e sua esposa, a Farmacêutica Dra Virgínia Carvalho, diretores da Upvet Varginha, um outro objetivo do evento é a divulgação para a população em geral desta alternativa para tratamento medicamentoso dos pets, através de manipulados feitos pela Farmácia de Manipulação exclusiva veterinária. Além de toda a equipe trabalhar única e exclusivamente para atender as necessidades dos pets, conseguimos adaptar as fórmulas em formas farmacêuticas personalizadas e saborizadas que facilitam a vida dos tutores na administração da medicação.

