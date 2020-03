Manifestações pró-Bolsonaro acontecem dia 15 na Concha Acústica

Pin Compartilhar 0 Compart.

Insufladas por uma declaração do ministro general da reserva Augusto Heleno, segundo a qual o governo estaria sendo chantageado pelo Congresso, redes bolsonaristas convocam uma manifestação contra parlamentares e a favor do presidente para 15 de março.

A saída às ruas já estava sendo estudada desde janeiro, pela defesa da prisão em segunda instância, mas encontrou na fala do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, em 18 de fevereiro, o impulso de que necessitava para engajar apoiadores.

A reclamação do general se referia à disputa entre governo e parlamentares em torno do controle do Orçamento Público, com foco na obrigatoriedade de liberação de emendas parlamentares.

Entre os grupos de maior adesão virtual que organizam a manifestação de 15 de março, estão o Nas Ruas, o Movimento Avança Brasil, o Movimento Brasil Conservador e o Movimento Conservador, antigo Direita Brasil. São grupos mais radicalizados da direita que se dividem entre apoiar apenas Bolsonaro ou incluir nas bandeiras levantadas a defesa da Operação Lava Jato.

Algumas cidades de Minas Gerais já estão com manifestações marcadas, confira:

Varginha – Praça da Concha Acústica – 10h

Belo Horizonte – Praça da Liberdade – 10h

Três Corações – Praça Odilon Resende Andrade – 10h

Juiz de Fora – Parque Halfeld – 10h

São Lourenço – Praça Brasil – 15h

Ituiutaba – Praça da Prefeitura – 16h

Poços de Caldas – Praça Pedro Sanches- 9h

Uberaba – Praça Por do Sol – 14h

Uberlândia – Praça Tubal Vilela – 10h

Montes Claros – Av Sanitária, em frente ao Senac – 10h

Passos – Em frente ao prédio principal da UEMG – 09h

Jequitinhonha – Praça da Matriz – 09h

Pouso Alegre – Carreata saindo do aeroporto – 9h

Elói Mendes – Praça da Matriz- 15h

Fonte: Jornal Nexo.