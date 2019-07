III Férias no Zoobotânico de Varginha

Vem aí mais uma Férias no Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota, com diversas atrações para a garotada se divertir e aprender com a natureza.

Atividades começam dia 17 e vão até 28 de julho, conforme programação com opções para a parte da manhã e a tarde.

A participação nas atividades é gratuita, mas é obrigatória a presença de responsável legal junto com as crianças. A entrada no Parque Zoobotânico custa R$ 4,00, e crianças até cinco anos e pessoas a partir de 60 anos não pagam ingresso. O Parque Zoobotânico funciona de quarta a domingo, das 8h às 16h.

Serão apenas 25 vagas para o passeio com a bióloga. As inscrições serão feitas no horário da atividade.