2ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas será nesta quinta-feira

A Biblioteca Pública e o Museu Municipal de Varginha promovem na próxima quinta-feira (14/07) a 2ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. Nesta edição acontecerá o lançamento do livro “Liturgia Mímica”, do escritor Gustavo Marangão. O autor receberá o público das 18h às 20h para falar sobre a obra e autografá-la. O livro estará sendo vendido por R$ 40,00 (compra por meio de Pix e de dinheiro).

Liturgia Mímica é o segundo livro de autoria de Gustavo Marangão, que também escreveu “Folhas Secas de Minha Quarentena”, lançado no Museu Municipal em outubro de 2021. De acordo com o autor, o nome do livro foi escolhido porque “abordo a figura de um mímico regendo o mundo como se fosse o líder de uma religião, mas que prega as visões de um plano em que os sentimentos são um bálsamo para sanar nossos problemas”.

Ainda segundo o autor, “busco expressar a poesia que vai da contemplação da natureza aos sentimentos presentes no nosso cotidiano, mas que muitas vezes não exprimimos. Minha proposta é expor o amor e fazer uma reflexão, falando do passado e das pessoas que ficaram nele. Ao escrever sobre o universo e solidão, quero mostrar que não estamos sozinhos e que a poesia pode sim, mudar o que eu e você temos dentro de nossos corações”.

Perfil do autor

Gustavo Marangão é natural de Varginha-MG, estudante de jornalismo pelo Grupo Unis e estagiário na EPTV Sul de Minas. Poeta desde os 18 anos, já participou de antologias lançadas pela Fundação Cultural. Em 2021, lançou pela editora UICLAP o primeiro livro: Folhas Secas de Minha Quarentena, que aborda o período de pandemia da covid-19. Liturgia Mímica é o segundo livro publicado por ele também pela editora UICLAP.

