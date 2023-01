9º Encontro Anual de Folia de Reis é neste domingo

Evento terá início com Missa na Matriz do Divino Espírito Santo, às 14h.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realizará neste domingo (8), o 9º Encontro Anual de Folia de Reis.

O evento será iniciado com uma Missa em Ação de Graças a partir das 14h na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Em seguida, os foliões subirão a Avenida Rio Branco com destino à Concha Acústica Mariângela Calil.

As 24 Companhias de Reis que compõem o Cadastro Municipal de Cultura de Varginha vão participar da apresentação. O encontro será conduzido por Fabiano Thibé, diretor da Rádio Melodia FM e apresentador da Rede Mais.

Tradição centenária no município, a Folia de Reis foi registrada como patrimônio cultural imaterial de Varginha em 2015. Atualmente, integram o cadastro as companhias Cardoso e Amigos, Embaixada Santa, Estrela Brilhante, Família Ferreira e Amigos, Imaculada Mãe dos Anjos, Irmãos da Fé, Lenço Preto, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora dos Navegantes, Poeirinha & Amigos, Rei dos Reis, Reis do Oriente, Santa Cruz, Santo Expedito, São Benedito, São João Batista, São Joaquim, São Jorge, São José, São Lázaro, São Marcos e São Miguel.